Na nákupy vyrazila autem s 2,95 promile alkoholu

ČESKOLIPSKO - Cestou ohrozila jiného řidiče.

V pondělí 2. ledna kolem 14. hodiny vyrazila žena středních let dodávkovým vozidlem ze svého domova na Zákupsku na nákup do 200 metrů vzdáleného obchodu. Problém byl v tom, že za volant usedla s 2,95 promile alkoholu, a v tomto stavu vážně ohrozila v křižovatce po hlavní silnici jedoucího řidiče osobního vozidla. Ten se jen díky prudkému brždění vyhnul střetu s jejím autem, když mu vjela do jízdní dráhy z vedlejší silnice. Kvílení brzd zaujalo pozornost dopravních policistů, kteří se nedaleko chystali začít měřit dodržování povolené rychlosti. To museli odložit a okamžitě se vydali za dodávkou, kterou opilá žena řídila. Zastavili ji na nejbližším možném místě v Bohaticích a její dechová zkouška ukázala, že je pod vlivem. Přiznala jen konzumaci dvou piv a svěřila se jim, že si jela koupit čočku. Pěšky se jí nechtělo, protože ji prý bolely nohy. V tom, že řídila s 2,95 promile alkoholu v krvi, velký problém neviděla. Policisté ji převezli na služebnu a předali jí předvolání k podání vysvětlení. Výslechu ten den schopná nebyla. Ženu nyní nemine trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který může být potrestána odnětím svobody až na jeden rok a zákazem řízení.

7. 1. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

