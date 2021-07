Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na muže s dětmi mířil vzduchovkou

CHOMUTOVSKO - Nadýchal přes dvě promile; Zloděje poznal a přivolal policii; Parfém neubránila.

V neděli po půd desáté večer byli policisté hlídkové služby vysláni na sídliště Písečná v Chomutově, kde měl nějaký muž mířit na jiného muže a jeho dvě malé děti vzduchovkou. Otec dětí měl dotyčnému vzduchovku z ruky vytrhnout a zavolat na tísňovou linku policie.

Po příjezdu na místo incidentu policisté zadrželi podezřelého muže, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška ukázala hodnotu 2,34 promile. Podle informací policistů v době, kdy měl dotyčný na muže s dětmi mířit, nebyla vzduchovka nabitá.

Jednačtyřicetiletý cizinec, který žije v Chomutově, kvůli popsanému jednání čelí podezření z trestného činu výtržnictví. Pokud by byl za jeho spáchání odsouzen, hrozí mu podle zákona v krajním případě až dvouleté odnětí svobody.

Zloděje poznal a přivolal policii

Podezření z trestného činu krádeže sdělili kadaňští policisté dvacetiletému muži. Ten se měl na konci června před zavírací hodinou vydat v Kadani do supermarketu a pod tričko si schovat devět velkých čokolád. Pak s nimi prošel prostorem pokladen, aniž by zaplatil. Přesto, že si ho všiml pracovník ostrahy, který se ho zeptal, co má pod tričkem, podařilo se mu nakonec z prodejny utéct i s čokoládami. Po pár dnech se však dotyčný pohyboval v blízkosti stejného supermarketu. Všiml si ho pracovník ostrahy, poznal ho, a zavolal policii. Mladík, který byl již dříve pro majetkový přečin odsouzen k podmíněnému trestu, se pak k odcizení čokolád policistům přiznal. Soud by ho mohl v případě uznání viny poslat za mříže až na tři roky.

Parfém neubránila

Chomutovští policisté šetří krádež, ke které došlo v pátek večer v prodejně parfumerie. Neznámý pachatel tam odcizil parfém v hodnotě 1.200 korun, o který se pak přetahoval s prodavačkou. Přitom jí měl dokonce praštit přes ruku a z prodejny pak utéct. Pokud bude dotyčný dopaden, hrozí mu za krádež až dvouleté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 28. července 2021

