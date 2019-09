Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Na muže mířil zbraní

SOKOLOVSKO – Náhodní svědci pomohli.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov - město sdělili 18letému muži z Chebu podezření ze spáchání přečinů Nebezpečné vyhrožování a Výtržnictví.

Dne 7. září 2019 v Sokolově během nočních hodin se měl nejprve dopustit potyčky s jiným mužem, a to na místě veřejnosti přístupném před zraky několika dalších osob. Jeho agrese však vyvrcholila, když si všiml pohledů přihlížejících. Podezřelý vytáhl zbraň, kterou namířil na hlavu muže, přičemž mu řekl, že mu nedělá problém ho zastřelit. V tom jedna z nezúčastněných osob útočníkovi zbraň stáhla dolů. Ten však muže, na kterého mířil, udeřil pěstí do oblasti obličeje. Dále měl jednou vystřelit ze zbraně směrem do vzduchu a poté začal mířit i na další osoby nacházející se v jeho okolí.

Celý incident pomohli ukončit náhodní svědci, kteří muže povalili na zem a zbraň mu odebrali. Tu poté předali přivolané policejní hlídce. Policisté agresivního muže zadrželi a eskortovali na policejní služebnu. Po provedených procesních úkonech byl propuštěn na svobodu. Veškeré skutečnosti kolem uvedeného případu jsou předmětem dalšího šetření, které policisté zpracovávají formou zkráceného přípravného řízení.

Svým protiprávním jednáním vzbudil velmi důvodnou obavu o život a zdraví poškozeného muže. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

9. 9. 2019

