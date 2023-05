Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na motocykl usedl pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení

JABLONEC NAD NISOU – Muži, který usedl na motocykl pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení, policisté dnes sdělili podezření ze spáchání dvou trestných činů.

Dnes policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 43letému muži podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem alkoholu a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterých se dopustil včera večer. To ho krátce před dvaadvacátou hodinou kontrolovala policejní hlídka při řízení motocyklu Simson v Jablonci nad Nisou v ulici Sokolovská. Provedenou dechovou zkouškou policisté v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,58 promile alkoholu v dechu. Navíc ovšem také zjistili, že muž má v současné době Okresním soudem v Hradci Králové vysloven zákaz řízení motorových vozidel, a to až do května 2025. Podezřelému nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





22. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

