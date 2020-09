Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na mokré vozovce dostala smyk

JABLONECKO – Vlivem nepřiměřené rychlosti dostala řidička s vozidlem smyk a havarovala.



Tento týden v pondělí odpoledne krátce po patnácté hodině se stala dopravní nehoda v Pelechově. Řidička s vozidlem BMW jela po silnici ve směru od Železného Brodu do Semily, kde v levotočivé zatáčce dostala vlivem nepřiměřené rychlosti smyk, s vozidlem vyjela vlevo a narazilo do boku zaparkovaného vozidla VW Transporter. Z místa nehody posádka preventivně na vyšetření do jablonecké nemocnice převezla nezletilého spolujezdce z vozu BMW, který cestoval v dětské autosedačce na zadním sedadle. Policisté alkohol u řidičky vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 140.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





30. 9. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

