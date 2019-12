Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na mokré vozovce dostal smyk a havaroval

JABLONECKO – Řidič, který na mokré vozovce dostal smyk, narazil nejprve do skály a potom do svodidel.



Ve středu 25. prosince se v noci v půl jedenácté stala dopravní nehoda na silnici číslo 14 v katastru Jablonce nad Nisou. Řidič s vozidlem Suzuki SWIFT jel ve směru do Jablonce nad Nisou, kde vlivem nepřiměřené rychlosti na mokrém povrchu vozovky nezvládl řízení a při průjezdu levotočivé zatáčky dostal smyk. Následně narazil vlevo mimo vozovku do skály, čímž byl s vozem odmrštěn vpravo, kde ještě narazil do ocelových svodidel. Při této nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn a předběžná výše způsobené škody činí částku 51.000,- Kč. Alkohol policisté u řidiče havarovaného vozidla vyloučili provedenou dechovou zkouškou a celou událost vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním. Jejímu viníkovi tak udělili blokovou pokutu.





