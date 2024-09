Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na mokré vozovce dostal smyk

JABLONECKO – Řidič se s vozidlem ve smyku otočil o 360 stupňů a zastavili ho až svodidla.

Včera dopoledne krátce před devátou hodinou se stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo 65 v katastru Rychnova u Jablonce nad Nisou. Řidič s vozidlem Mercedes Benz jel ve směru od Jablonce nad Nisou do Turnova a za deště nepřizpůsobil rychlost povaze mokré vozovky. Při následném smyku vjel do protisměru, s vozidlem se otočil o 360 stupňů a zastavil se až po nárazu do svodidel. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 55.000,- Kč. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a jejímu viníkovi udělili blokovou pokutu.





16. 9. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

