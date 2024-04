Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na mladíka byla uvalena vazba

ÚSTECKO - Na mladíka byla uvalena vazba a hrozí mu až 10 let odnětí svobody.



Ústeckým kriminalistům se podařila v krátké době objasnit loupež, ke které došlo v neděli 7.4. krátce před šestou hodinou večer. Pětadvacetiletý mladík na benzínové čerpací stanici v ulici Hrbovická přistoupil k řidiči vozidla a vyprosil od něj 20 korun na nákup vody. Řidič mu dvacku dal a on si vodu odešel koupit. Po chvilce se k řidiči vrátil a za jeho štědrost se mu odvděčil tím, že vytáhl nůž a chtěl po něm všechny peníze. Poškozený mu nejdříve peníze nechtěl dát, ale poté usoudil, že zdraví a život je přednější a peníze mu vydal. Mladík následně utekl. Policisté ve spolupráci s kriminálkou začali po loupežníkovi pátrat. Po analýze kamerového systému se podařilo mladíka ztotožnit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu bez trvalého bydliště, tak museli zjistit, u koho se v současné době vyskytuje. V úterý v dopoledních hodinách šli už na jisto. Mladík byl zadržen. Policejní komisař mu sdělil obvinění z trestného činu Loupeže, za což mu v případě prokázání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let. Vzhledem k tomu, že z ledna letošního roku má sdělené obvinění pro trestný čin Ublížení na zdraví a Vydírání, kdy se zbraní v ruce po předešlé slovní rozepři napadl jiného, tak policejní vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. Soudce tomuto návrh vyhověl a obviněný 25letý muž byl eskortován do vazební věznice.

Ústí nad Labem 12. dubna 2024

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

