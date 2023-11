Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Na místo přiletěl i vrtulník

CHRUDIMSKO - Střet dvou osobních vozidel si vyžádal tři zraněné.

K vážné dopravní nehodě dvou osobních vozidel došlo dnes ve 12:20 hodin na silnici č. 358 u obce Předhradí na Chrudimsku. Při čelním střetu vozidel zn. Škoda Octavia a Felicia se zranily tři osoby. Podle prvotních informací řidič vozidla zn. Škoda Octavia jedoucí ze směru od obce Lažany měl po projetí pravotočivé zatáčky přejet do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem zn. Škoda Felicia, a poté narazil do stromu. Ve vozidle zn. Škoda Octavia cestovaly celkem tři osoby, dvě z nich utrpěly zranění. Řidič (ročník 1996) byl z místa letecky transportovaný do královéhradecké fakultní nemocnice, jeho spolujedoucí (ročník 1994) byla převezena sanitkou do chrudimské nemocnice stejně jako zraněný řidič (ročník 1989) vozidla zn. Škoda Felicia.

Dechové zkoušky u obou řidičů vyšly negativně. Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody šetří chrudimští dopravní policisté.

19. listopadu 2023

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

