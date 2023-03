Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Na místě zasahoval i vrtulník

PARDUBICKO – Při havárii vozidla se vážně zranily všechny 4 osoby.

K vážné dopravní nehodě došlo dnes odpoledne kolem 15:50 hodin na silnici III/0376 v obci Stéblová. Osobní vozidlo zn. Cadillac jedoucí ze směru od Srchu z dosud nezjištěných příčin havarovalo do sloupu elektrického vedení. Vozidlo řídil 43letý muž, ve vozidle s ním cestovaly další 3 osoby, 38letá žena a 2 nezletilé děti. Při havárii se vážně zranily všechny 4 osoby. Řidič byl převezen sanitkou ZZS do pardubické nemocnice. Další 2 spolucestující byli vozidlem ZZS převezeni do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, mladší z dětí bylo letecky transportováno. Při dopravní nehodě zasahovaly všechny složky IZS.

Policisté s řidičem provedli dechovou zkoušku, která vyšla negativně.

Přesné příčiny a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření pardubických dopravních policistů. Policisté havarované vozidlo zajistili ke znaleckému zkoumání.

12. března 2023

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

