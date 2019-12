Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na místě pracují pyrotechnici a chemici

BRNO: Policisté spolu s hasiči evakuovali pětadvacet obyvatelů Šámalovy ulice.

Obava sousedů o život nájemníka bytu v Šámalově ulici v Brně spustila v pondělí dopoledne poměrně rozsáhlou akci. Hlídka se po otevření okna dostala přes okno do bytu, kde nalezla mrtvého dvaačtyřicetiletého muže. Ten podle prvního zjištění policistů nezemřel násilnou smrtí. Vedle toho objevila v bytě i nemalé množství chemikálií. Pro jejich možnou nebezpečnost bylo z domu, i dvou sousedních, evakuováno pětadvacet osob. Pro ty byl na místě přistaven evakuační autobus. Část Šámalovy ulice byla uzavřena jak pro pěší, tak i pro dopravu. Na místo byli přivolání policejní pyrotechnici. Ti spolu s chemiky HZS postupně prohledávají byt dvaačtyřicetiletého muže, kterého místní považovali za podivína a který si liboval ve výrobě různých chemikálií či v chemických pokusech. Zároveň zjišťují, jaké látky v bytě a přilehlém sklepě nashromáždil, zda a jak mohou tyto být nebezpečné. Podle prvních odhadů se práce na místě protáhnout nejméně do večerních hodin. Večer také velitel akce rozhodne, zda se budou moci a za jakých podmínek obyvatelé evakuovaných domů vrátit do svých příbytků. Policisté už v průběhu odpoledne spolu se zástupci městské části připravovali možný krizový scénář, který by nastal v případě, že bude nutné zachovat evakuaci trojice domů.

por. Bohumil Malášek, 9. prosince 2019

