Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na Lipně utonul další člověk

Český Krumlov - Nezletilý chlapec je ve vážném stavu po pádu do bazénu. (Hlasová schránka 974 221 116)

V neděli jsme veřejejnost informovali o dvou utonutích, ke kterým došlo v průběhu uplynulého týdne, viz. článek: https://www.policie.cz/clanek/dva-utonuli-a-jeden-vazne-zraneny.aspx. Bohužel i včerejší den byl ve znamení tragických událostí.

Krátce před 17:00 hodinou dostali policisté informaci o tom, že v obci Lipno nad Vltavou si šel po 16:00 hodině zaplavat do přehradní nádrže Lipno muž (63 let) a dosud se nevrátil. Plaval směrem od veřejné pláže na přehradu. Do akce se zapojili kromě policistéů také vodní záchranáři, zdravotnická záchranná služba a hasiči. Po muži pátral i vrtulník zdravotnické záchranné služby. Před 18:00 hodinou muže nalezl návštěvník Lipna u břehu. Policisté z obvodního oddělení Lipno nad Vltavou použili při jeho resusctitaci defibrilátor. Přes veškerou snahu se ho však nepodařilo zachránit. Muž utonul.

Druhá událost spojená s letním koupáním se stala v obci Frymburk, kdy došlo okolo 19:00 hodiny ke zranění nezletilého chlapce, který si hrál u bazénu. Uhodil se do hlavy a následně spadl do bazénu. Utrpěl vážná zranění a byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice.

Policisté opětovně upozorňují na rizika spojená s koupáním. Pokud se necítíte dobře, do vody nechoďte. Nepřeceňujte své síly a schopnosti. Nechoďte se koupat sami. Vždy alespoň ve dvou nebo upozorněte ostatní jakým směrem budete plavat. Máte-li u vody děti, v žádném případě je nespouštějte z očí. Velmi nebezpečná je kombinace alkoholu, horkého počasí a koupání. Pokud pijete u vody alkohol, plavat se rozhodně nevydávejte. Neskákejte do vody v místech, která neznáte, to samé platí při radovánkách u bazénu, které bývají také velmi nebezpečné.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

24. července 2019

vytisknout e-mailem