Na Lipně proběhl Den s Integrovaným záchranným systémem

Jihočeský kraj - Stovky návštěvníků si mohly s policisty zasoutěžit i vidět zajímavé ukázky policejní práce.

V sobotu 3. září proběhl v Lipně nad Vltavou, v prostranství u Království lesa, již tradiční Den s Integrovaným záchranným systémem. Počasí bylo ideální, a tak na Lipno zavítaly stovky návštěvníků, které mohly vidět spoustu zajímavých ukázek.

Jihočeští policisté si pro tento rok připravili ukázku výcviku služebních psů, diváci mohli vidět práci psa při zadržení pachatele, ale také činnost psa, specialisty na návykové látky, který předvedl, jak dokáže najít THC (látku obsaženou v marihuaně). Vrcholem dne pak byla společná ukázka složek IZS. Návštěvníci tak mohli vidět jejich perfektně fungující spolupráci na místě dopravní nehody.

Kromě akčních ukázek ocenili malí i velcí návštěvníci možnost prohlédnout si vystavenou policejní techniku, posadili se na policejní čtyřkolku nebo do vozidla dopravní policie, podívali se do úplně nového monitorovacího vozu, do vozidla eskortního oddělení a také do Schengenbusu cizinecké policie.

V neposlední řadě diváky zabavili policisté z oddělení tisku a prevence, kteří si připravili soutěže pro všechny věkové kategorie. Děti i dospělí ukázali, jak se orientují v dopravní problematice, jak znají dopravní značky a umí řešit křižovatky. V policejní střelnici si vyzkoušeli střelbu z kuše a mohli se projít v brýlích simulujících opilost. Za odměnu si pak odnášeli od policistů dárečky.

Nechyběl ani stánek personálního oddělení, kde se zájemci o práci u policie dozvěděli vše potřebné pro přijetí k Policii ČR.

4. září 2022

