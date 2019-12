Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na letošní Štědrý den dlouho nezapomene

ZLÍNSKO: Skončil ve vazbě, může strávit osm let ve vězení.

Třiatřicetiletý muž z Otrokovic bezdůvodně fyzicky napadl sedmašedesátiletého muže v baru v Otrokovicích na Štědrý den v sedm hodin ráno. Starší muž po útoku upadl na zem, kde se udeřil do hlavy a s těžkým zraněním skončil v nemocnici. Útočník poté napadl policistu a snažil se hlídce utéct. Policisté muže dostihli, zpacifikovali a převezli do policejní cely a se souhlasem soudce následně do vazby. Za trestné činy ublížení na zdraví, výtržnictví a násilí proti úřední osobě hrozí agresorovi trest odnětí svobody až na osm let.

Oba místní muži navštěvují stejný lokál již několik let. Důvodem, proč mladší z nich mrštil seniorem bezdůvodně a bez předchozího varování či rozepře o zem, by mohla být jeho celonoční konzumace alkoholu. Dechová zkouška ukázala v osm hodin ráno po příjezdu policistů hodnotu 1,82 promile alkoholu. Policisté agresivního muže vyzvali k prokázání totožnosti, ten u sebe však neměl žádný doklad a jméno si vymyslel. Policisté proto muže vyzvali, by je následoval na služebnu. Když ho odváděli z místnosti, muž se zčistajasna po jednom policistovi ohnal, shodil ho na zem a dal se na útěk. Policisté útočníka vzápětí dostihli, zadrželi a převezli do policejní cely.

Zjistili, že se jedná o muže, který byl v minulosti potrestán devítiletým trestem odnětí svobody za spáchání zvlášť závažného zločinu.

Hned následující den ho obvinili hned ze tří trestných činů a dali státnímu zástupci návrh na jeho umístění do vazby. Soudce okresního soudu návrh akceptoval a policisté muže převezli do vazební věznice.

30. prosince 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

