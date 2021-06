Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na letní dovolenou s radami

PRAHA VENKOV-JIH - Než vyrazíte na cestu, rádi vám poskytneme několik preventivních doporučení a rad, aby vaše dovolená a cesta nebyla ničím rušena.

V nejbližším čase většina řidičů vyráží se svým nebo půjčeným vozidlem na letní dovolenou. Nejen do zahraničí, ale i do různých koutů naší republiky. V tomto letním a prázdninovém období se i provoz na pozemních komunikacích stává náročnější a dochází tak ke zvýšení rizika nehodovosti.

Rady na cestu

Řadu nepříjemností vám může ušetřit včasné překontrolování technického stavu vašeho vozidla. Preventivní prohlídkou vozidla se mohou odhalit drobné technické závady. Včasné odhalení závad nebo poruch vám může ušetřit řadu nepříjemností. Porucha může být příčinou dopravní nehody či havárie.

⦁ Dej ruce na volant, NE na mobil!

Držení mobilu v ruce při jízdě, telefonování psaní a čtení SMS je nejčastější příčinou vzniku dopravní nehody či havárie. Zastavte na vhodném místě a raději svou komunikaci vyřiďte v poklidu.

⦁ Rádio

Rádio může být dobrá společník na cestu, ale i odvádět vaší pozornost od sledování situace v provozu. Na svém přehrávači za jízdy nelaďte rozhlasové stanice, neměňte v něm ani záznamová média. Pokuste se mít hlasitost rádia tak, abyste byly schopni slyšet sirény vozidel IZS např. sanitky.

⦁ Přestávka

Je mnohonásobně bezpečnější si udělat kratší přestávku za účelem občerstvení než se tomuto oddávat za jízdy. Zároveň je ideální, na hledání trasy v mapě než za jízdy což je velmi nebezpečné.

⦁ Rozhovor

Cesta rychleji ubíhá, když si máte s kým povídat. Dejte si však pozor, aby vaše slovní komunikace neodpoutávala vaší pozornost. Ať už je vaším spolujezdcem kdokoliv tak slovní rozepře za volant nepatří!

⦁ Bezpečnostní pásy

Nezapomeňte děti poutat do dětských zádržných systémů a pohodlně je usadit, aby i pro ně byla cesta ničím nerušená. Povinnost poutat do dětských zádržných systémů (např. autosedačky) je pro děti, které mají menší hmotnost než 36 kg nebo měří méně než 150 cm. Bezpečnostní pásy ve vozidle nejsou na okrasu, samozřejmě je i pravidlem pro všechny řidiče a ostatní spolujezdce aby se připoutali. Bezpečnostní pásy zachraňují životy.

⦁ Zahraničí

Na všechno je lepší se vždy připravit, nejen do školy nebo do práce, ale i na cestu do zahraničí. Proto věnujte raději část svého času na zjištění si informací k pravidlům silničního provozu, která platí ve vaší cílové destinaci, ale i na území států, kterými třeba jen projíždíte. Protože kdo je připraven, není překvapen.

Jak uchránit majetek?

Před tím než vám popřejme krásné prožití letních dní, si dovolíme dát ještě několik preventivních rad k zabezpečení bytu či rodinného domu před odjezdem na dovolenou.

1. Zbytečně neupozorňovat

Na diskuzních fórech, chatech či portálech sociálních síti nezveřejňujte, že odjíždíte pryč ani nesdílejte fotky, videa v době kdy jste stále na dovolené. Lepší je to sdílet když jste opět zpět a váš majetek je opět pod dozorem. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy o své nepřítomnosti.

2. Sousedi

Udržovat si dobré vztahy se sousedy nemusí být vždy na škodu. Mohou si všimnout podezřelých osob u vašeho příbytku. Můžete je požádat o vybírání vaší poštovní schránky a zároveň o kontrolu vašeho příbytku.

3. Klíč na „tajňáka“

Dali jste někdy klíče od bytu či domu pod rohožku, květník nebo do botníku? Pro zloděje známa věc. Nikdy to nedělejte, nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá. Taktéž nezapomínejte uzamknout všechny vstupy a zavírejte okna. Tato opatření jsou nejdůležitější a nic vás nestojí.

4. Údržba zahrady

Nenechávejte na zahradě volně ležet žebřík a různá nářadí, zloděj by to mohl využít, aby se k vám vloupal. Před odjezdem posekejte trávník, budí to dojem, že jste doma.

5. Nákladnější zabezpečení

Mezi další opatření k zabezpečení bytů či domů, patří různé zabezpečovací systémy, signalizační systémy a různé technické pomůcky do dveří a oken (západky, šrouby, kolíky, ocelové pásy atd.). Dejte raději přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními.

6. „Vykradli nás“

Zachovejte klid a rozvahu. V žádném případě nevstupujte do objektu a neuklízejte nepořádek, který zanechal zloděj u vás doma, došlo by tak ke znehodnocení stop zanechaných pachatelem na místě činu a těžšímu objasnění a ztotožnění pachatele. Ihned po zjištění zavolejte Policii České republiky na bezplatnou linku 158.



Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ (zdarma ke stažení) nebo na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz.



Na závěr vám přejeme šťastnou cestu, jakož i šťastný návrat z dovolené a krásné prožití letního období.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

23. června 2021

