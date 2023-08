Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Na letišti našel hodinky, ale nevrátil

Pokud naleznete na letišti jakoukoliv cennou věc a nechcete se dostat do křížku se zákonem, kontaktujte letištní personál nebo Policii ČR.

V případě ztrát a nálezů věcí různé hodnoty, ať už se jedná o nález finanční hotovosti, mobilního telefonu, peněženky či jiného předmětu, jejichž hodnota dosahuje částky 5 tisíc korun a více, se policisté čas od času setkávají s absencí právního vědomí. Občané se totiž mylně domnívají, že si můžou takovou nalezenou věc ponechat a použít pro svou potřebu. To dokazuje i nedávný případ, který řešili policisté z Inspektorátu cizinecké policie na letišti Václava Havla v Praze.

Je ráno okolo deváté hodiny ranní a na letišti Václava Havla v Praze se v tu dobu spokojený cestující chystá na zaslouženou dovolenou u moře. U kontroly na letišti dává do košíku na pojízdný pás veškeré osobní věci, včetně svých luxusních hodinek, ke kterým má zároveň velké osobní pouto. Kontrola proběhne v pořádku, avšak hodinky si cestující omylem nechá v košíku a odchází směrem ke svému letadlu. Toho si všimne pachatel, který stál v řadě za ním a pohotově si hodinky, po krátké kontrole okolí, vezme a schová pod bundu. I když měl možnost tyto hodinky okamžitě vrátit nebo odevzdat, neučinil tak a odešel na svůj let kamsi na sever Evropy.

Poškozený si ztráty hodinek povšiml asi po půl hodině a danou věc nahlásil na Policie ČR. Poté odletěl s určitou pachutí ze ztráty na vytouženou dovolenou. V ten okamžik začala mravenčí práce policistů, kteří ještě tentýž den, za použití veškerých dostupných nástrojů, ustanovili pachatele. Vyrozuměli leteckou společnost a zjistili potencionální návrat pachatele do České republiky.

Po pár dnech se tyto informace potvrdily a pachatel se znovu objevil na letišti Václava Havla, kdy k jeho úžasu na místě čekala hlídka cizinecké policie, která měla již připravený předběžný souhlas se zadržením. Ihned „ kápl božskou“ a ze svého batohu vytáhl nevrácené hodinky. O to větší překvapení čekalo na poškozeného, který se o pár dnů později vracel z dovolené a při příletu dostal od policistů cizinecké policie odcizené hodinky zpět.

Pachatel je nyní podezřelý ze spáchání přečinu zatajení věci, kdy mu v případě prokázání viny hrozí až jeden rok odnětí svobody nebo peněžitý trest.

Pokud se dostanete do obdobné situace, naleznete na letišti, nebo kdekoliv jinde jakoukoliv cennou věc a nechcete se dostat do křížku se zákonem, danou věc nebo hotovost vraťte jeho majiteli. Pokud je majitel neznámý, obraťte se nejlépe na Policie ČR, která se postará o to, aby nalezená věc byla odevzdána právoplatnému majiteli.

Na letišti se nyní denně pohybují desetitisíce lidí. Buďte, proto prosím opatrní a své věci si pečlivě hlídejte.

kpt. Bc. Josef Urban

tiskový mluvčí

Ředitelství služby cizinecké policie

09. srpna 2023

