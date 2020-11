Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na lékaře zaútočil noži

KROMĚŘÍŽSKO: Nyní mu hrozí až pětileté vězení.

Kroměřížští kriminalisté dnes obvinili z trestných činů ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, výtržnictví a nebezpečné vyhrožování pětatřicetiletého muže z Holešovska. Ten včera napadl v obci na Morkovicku pracovníky záchranné služby.

Včera dopoledne zavolali spolubydlící z ubytovny záchrannou službu kvůli náhlým zdravotním komplikacím obviněného. Záchranáři muže naložili do sanitky a poskytli mu prvotní ošetření. Když se však probral, začal být agresívní, fyzicky napadal osádku a křičel, že všechny podřeže a zabije. Poté z vozu utekl a běžel do kuchyňky na ubytovně, odkud si vzal dva nože. Nato se vrátil k sanitce, kde uviděl lékaře. Rozběhl se k němu se slovy, že ho zabije, že ho podřeže. Přitom držel v rukou nad hlavou nože. Doktor před ním začal utíkat a agresor ho chvíli pronásledoval. Poté po něm nože hodil s úmyslem ho zasáhnout. Útočník pak zavrávoral a upadl. Záchranáři toho hned využili a společně s lékařem ho drželi na zemi až do příjezdu policejní hlídky. Muž byl agresívní i před policisty a zdravotníkům stále vyhrožoval zabitím. Agresora jsme zadrželi a vzhledem k jeho podnapilosti umístili na záchytku.

Během dnešního dne kriminalisté zadrženého vyslechli a ještě dnes předloží spis s žádostí o podání návrhu na vzetí obviněného do vazby na okresní státní zastupitelství. Muži za tuto trestnou činnost hrozí až pětileté vězení.

18. listopadu 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

