Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na krádeže se dobře připravili

BRNO: Kriminalisté pátrají po osobách na záznamu. /VIDEO/

Brněnští kriminalisté pátrají po pachatelích krádeží v prodejně s elektrem. Ti koncem minulého měsíce několikrát zavítali do obchodního centra v brněnských Ivanovicích, kde si vzali na mušku značková bezdrátová sluchátka. Na krádež byli velmi dobře vybaveni, měli sebou i speciální nástroj k odstranění zabezpečení na stojanu, kde byla sluchátka vystavená. Při první krádeži si vystačil pachatel sám, při opětovné návštěvě prodejny si navíc přivzal komplice – mladou ženu, aby byl méně nápadný. Postup krádeže pak byl vždy stejný. Nejprve odstranění zabezpečení, samotná krádež sluchátek ze stojanu a následné uložení do speciálně upravené tašky, aby na ně případný bezpečnostní čip nemohl při průchodu rámem u pokladny upozornit. S čím však už pachatelé zřejmě moc nepočítali, byl dobře rozmístěný kamerový systém. Podle záznamů z něj policisté velmi dobře vědí, jak ke krádežím došlo. Co však stále neznají, je totožnost osob zachycených na záznamu. Pokud je tedy poznáváte, volejte policistům na linku 158.

por. David Chaloupka, 29. června 2023

Související dokumenty příchod.mp4

Velikost souboru:53,3 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem