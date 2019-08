Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na koupaliště přišel s nekalým úmyslem

HODONÍNSKO: Zloděje zajímalo, co se skrývá v úschovně.

Hodonín - Na hodonínském koupališti včera řádil zloděj. Vnikl do šatny mužů a zajímal se o to, co skrývají uzamčené skříňky. Z jedné se mu podařilo odcizit mobilní telefon v hodnotě 5 tisíc korun a z další sebral peněženku s doklady, platební kartou i financemi.

Celková škoda se dostala na částku přesahující 13 tisíc korun. Policisté se vloupáním zabývají a po nenechavci intenzivně pátrají.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 1. srpna 2019

