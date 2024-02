Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na kontroly vyrazili policisté na koních

KRAJ: V minulém roce policisté evidovali stovku případů vloupání do chat. /VIDEO/

Koncem února vyrazili hodonínští policisté na pravidelnou kontrolu opuštěných chat v rekreační oblasti Lučina na Hodonínsku. Do kontrolní akce byli kromě služebních psů nasazeni také policisté na koních. Ti našli uplatnění především v hůře přístupném terénu, kam by se policisté nemohli jednoduše dostat. Při podobných kontrolách mohou služební koně nachodit až dvacet kilometrů. Během několika hodin zkontrolovala necelá dvacítka mužů zákona téměř tři stovky rekreačních příbytků, kdy nezjistili žádné vloupání. Přestože se podobnými akcemi snažíme předcházet neoprávněnému vniknutí do těchto objektů, evidovali v minulém roce na jižní Moravě celkem sto případů. Z toho dvaadvacet skutků se již policistům podařilo objasnit. Celková výše škody přesáhla přes dva miliony korun. Letos už policisté zaevidovali sedmnáct případů vloupání do víkendových chat.

​Prevence se musí vyplatit.

Nejčastěji vnikají pachatelé do chat násilným překonáním dveří a oken (vysazení, vyháčkování, vyražení, vypáčení či prokopnutí), věnujte proto dostatečnou pozornost jejich zabezpečení bezpečnostními zámky a západkami, zpevnění zárubně ocelovým pásem apod.

Klíče nenechávejte uschované na okýnkách, pod květináči, rohožkami apod.

Při dlouhodobé nepřítomnosti odvezte z chaty cenné předměty. Pachatelé se zaměřují především na elektroniku (TV, rychlovarné konvice, MW trouby, rádia, dalekohledy), ale i na nádobí, potraviny, alkohol a oděvy. Často bývá odcizeno též nářadí, vrtačky a sekačky na trávu.

Věnujte pozornost i zabezpečení kůlen a přilehlých objektů.

U oken zavírejte okenice, tyto je vhodné doplnit o elektronické zabezpečení. Zvažte zabezpečení oken pomocí mříží.

Dbejte na kvalitu uzávěrů, kování, okenních překladů a parapetů u oken, stejně jako na kvalitu zámků, zárubní a pantů dveří.

Myslete i na bezpečnost balkonových oken a dveří, zvažte instalování uzamykacího systému klika-klika nebo knoflík-klika s bezpečnostní cylindrickou vložkou.

Odstraňte "lákadla" (viditelně umístěné cenné předměty, otevřená okna a dveře, dostupné žebříky,...)

Zvažte pojištění objektu.

Nepodceňujte sousedskou všímavost, spolupracujte mezi sebou i s policií.

por. Petr Vala, 28. února 2024.

