Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na konci malicherného sporu byla smrt

KRAJ/JABLONEC NAD NISOU - Krajským kriminalistům se během jednoho dne podařilo dopadnout podezřelého muže. Hrozí mu až 16 let ve vězení.

Hlavní dějovou linkou příběhu, na jehož konci byla smrt, sehrál s největší pravděpodobností alkohol.

Ve sobotu 30. července přijali důstojníci policejního operačního střediska v Liberci hovor, ve kterém oznamovatel informoval o nálezu zesnulé osoby. Tělo neznámého muže bylo nalezeno v prostoru veřejně přístupného dvoru obchodu se smíšeným zbožím. Přivolaný lékař již mohl jen konstatovat smrt.

Krátce po osmé hodině tak do blízkosti centra Jablonce nad Nisou vyrazili nejen policisté z místně příslušného obvodního oddělení, ale také jablonečtí kriminalisté.

V průběhu zajišťování okolí místa činu a při vyhodnocování veškerých možných stop, které jak se později ukázalo, byly pro další vývoj vyšetřování stěžejní, kriminalisté zjistili, že tělo zemřelého nese známky fyzického napadení. S podezřením, že by na smrti staršího muže mohl mít podíl někdo další, informovali své kolegy z krajské kriminálky. Společně začali rozkrývat detaily celého případu.

Na základě nalezených stop na místě činu, vyhodnocením zajištěných důkazních prostředků a mimo jiné i pozdějším zaprotokolováním svědeckých výpovědí, přišli na stopu 53letého muže. Ten byl posledním, kdo zemřelého 77letého seniora viděl naživu. Předchozího dne spolu oba muži v náruživém dialogu popíjeli alkohol. Právě ve dvoře provozovny. Scházeli se tam poměrně často. Jak podvečer ubíhal a alkohol začal čím dál tím více působit, rozhořel se mezi oběma muži spor. Pouhá verbální rozmíška vyvrcholila ve fyzickou konfrontaci. 53letý muž uštědřil svému o téměř čtvrt století staršímu sokovi několik úderů s tím, že se tak zřejmě snažil konflikt pro tuto chvíli ukončit. Pravděpodobně se vůbec nedomníval, že by celý příběh mohl skončit tak tragicky. Bezprostředně po činu z místa odešel a zanechal zraněného napospas svému osudu.

Státní zástupce na základě kriminalisty zajištěný podkladů vydal předchozí souhlas se zadržením 53letého muže z Jablonecka. Již druhý den odpoledne krajští kriminalisté muže zadrželi a konfrontovali jej se zajištěnými důkazními prostředky. Muž nijak nezapíral a popsal okolnosti celé události.

Důvodné podezření, že poškozený podlehl zraněním v důsledku fyzického napadení druhou osobou, potvrdila také nařízená soudní pitva.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 53letého muže, obviněného ze zvlášť závažného zločinu težkého ublížení na zdraví, zároveň také z přečinu krádeže a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Policejní komisař podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Verdiktu soudu tak 53letý násilník vyčká v cele vazební věznice. V případě odsouzení mu může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od osmi do šestnácti let.

8. srpna 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

