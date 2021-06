Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na kolejích spadl z kola

BRNO: Cizinec z vlaku chtěl před policisty rychle zmizet.

Ke dvěma agresivním cestujícím přizval v sobotní odpoledne policisty vlakvedoucí mezinárodního vlaku. Cizinci z východní Evropy cestovali bez jízdenky, dokladů, ignorovali povinnost mít zakryté dýchací cesty a chovali se jako opilí. Po příjezdu vlaku do Brna, jeden z nich rychle vystoupil i se svým jízdním kolem a chtěl přivolaným policistům ujet. To se mu však nepodařilo, při přejíždění kolejí upadl. Možná i to vystupňovalo jeho agresivitu, takže se svým pronásledovatelům postavil se zaťatými pěstmi. Hlídce nezbylo, než použít donucovací prostředky, veškeré výzvy a domluvy zde byly marné. Jenže cizinec se vzdát rozhodně nechtěl, při aktivním odporu dokonce udeřil jednoho policisty kolenem do obličeje. Přítrž jeho dalším úderům pomohl sjednat až elektrický paralyzér. Mladý cizinec, který nakonec nebyl ani pod vlivem alkoholu se tak bude muset zodpovídat hned z několika přestupků.

nprap. David Chaloupka, 21. června 2021

Související dokumenty Agresivní cestující.m4a

Velikost souboru:1,7 MB / formát M4A

