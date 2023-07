Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Na kole s třemi promile

SVITAVSKO – Jedna nehoda pod vlivem alkoholu, od druhé viník odjel.

Svitavští policisté žádají veřejnost o pomoc s objasněním dvou dopravních nehod, ke kterým došlo během posledních dní na Svitavsku.

K havárii cyklisty mělo dojít v úterý 18. července 2023 v 18:20 hodin v obci Pomezí na silnici II/363 u budovy obecního úřadu nedaleko autobusové zastávky. Na místě cyklista policistům nadýchal 2,5 promile alkoholu, v nemocnici dokonce 2,94.

Poškozené vozidlo zn. Nissan Qashqai nalezl jeho majitel ve středu 12. července 2023 ve Svitavách v Tovární ulici. Neznámý řidič neznámého vozidla, pravděpodobně v době od 11:00 do 11:30, zaparkované vozidlo poškodil a z místa nehody odjel, aniž by to oznámil.

Policisté žádají svědky, kteří viděli pád cyklisty nebo poškození zaparkovaného vozidla, aby je kontaktovali na čísle 974 578 254 nebo prostřednictvím linky 158.

26. července 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

