Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Na kole jen s přilbou a bez alkoholu

PROSTĚJOVSKO – I dospělí by měli dbát své bezpečnosti.

Obecně platí, že cyklisté jsou v provozu jedni z nejvíce zranitelných účastníků. V Prostějově jsme se dnes v rámci dvou dopravně preventivních akcí „Na kole jen s přilbou“ a „Řídím, piju nealko“ zaměřili právě na cyklisty.

Hlavním cílem preventivních akcí policie je přispět ke snížení nehodovosti a závažných následků dopravních nehod cyklistů zapříčiněným jejich nesprávným chováním, zejména nepoužíváním bezpečnostních prvků při jízdě na kole, nebo koloběžce a užíváním alkoholu. Dopravní policisté společně s krajským koordinátorem bezpečnosti silničního provozu Miroslavem Charouzem a Městskou policií Prostějov doporučovali dospělým cyklistům, kteří při své jízdě na kole nebo koloběžce neměli helmu, aby si ji opatřili a přijali za automatickou součást svého cyklistického vybavení.

Zákon ukládá cyklistovi na kole i koloběžce povinnost nosit ochranou přilbu do 18 let. Od 18 let je jízda s přilbou na dobrovolnosti a zodpovědnosti každého. Při nehodě u cyklisty bývá nejčastějším úrazem poranění hlavy a následky mohou být vážné, někdy i tragické. V roce 2021 zemřelo v České republice 43 cyklistů a svoji hlavu nechránilo v době nehody 31 z nich. Těžce zraněno bylo 234 cyklistů a lehce 3141. Přestože cyklista není povinen vlastnit žádný řidičský průkaz, ze zákona je řidičem nemotorového vozidla a musí se řídit povinnostmi účastníka silničního provozu. I tady platí nulová tolerance alkoholu. Po požití alkoholu jsou cyklisté nebezpeční nejen sami sobě, ale i ostatním účastníkům v silničním provozu. Řada z nich si tuto skutečnost neuvědomuje a místo vody raději volí k osvěžení alkoholický nápoj.

Na Prostějovsku je velká síť cyklostezek a neměli bychom mít pocit, že se nám na nich nemůže nic stát. K dopravní nehodě, třeba s fatálním úrazem hlavy, může dojít v náročném terénu, ale i na cyklostezce, pár metrů od domova. Za uplynulý rok evidujeme v rámci Olomouckého kraje 236 dopravních nehod se zaviněním řidiče nemotorového vozidla. Z toho pod vlivem alkoholu jich bylo 73.

Při preventivní akci jsme nezapomněli ani na děti, kterým jsme předvedli správné upevnění ochranné přilby, upozornili je na dodržování pravidel silničního provozu a používání reflexních prvků. Každý odjel s malou odměnou v podobě cyklomapy, reflexní pásky nebo s informačním letákem. V rámci projektu „Řídím, piju nealko“ byla rozdána nealkoholická piva a alkohotestery, přičemž jsme zdůraznili nebezpečnost alkoholu jak za řídítky kola či koloběžky, tak za volantem motorového vozidla.

Více informací se dozvíte na webových stránkách www.rpnp.cz a www.nakolejensprilbou.cz

por. Bc. Zuzana Slabá

