Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na kole jen s přilbou

MĚLNICKO – Tentokrát jsme zacílili na dospělé.

Cyklisté a chodci patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Preventivně bezpečností akce "Na kole jen s přilbou" probíhá v rámci celého Středočeského kraje. V pondělí 18. července 2022 se konala také na cyklostezce v Mělníku.

Akce byla zaměřená na bezpečnost cyklistů v dopravním prostředí, výbavu jízdního kola, nošení cyklistických přileb a reflexních doplňků. Tyto bezpečnostní prvky mohou zachránit cyklistům život či zabránit těžkým následkům. Společně s policejními preventistkami byla k vidění na cyklostezce i policejní cyklohlídka, která byla opětovně zařazená k výkonu služby nepravidelně od jara do podzimu.

Zákon ukládá cyklistovi povinnost mít do 18 let za jízdy ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Policejní preventisté se proto tentokrát zaměřili zejména na dospělé, neboť legislativa plnoletým cyklistům v tomto ohledu nic nenařizuje. Každý by však měl dbát své vlastní bezpečnosti. Život a zdraví máme jen jedno. Policisté apelovali právě na tyto cyklisty, aby si helmu opatřili a přijali ji za automatickou součást svého cyklistického vybavení bez ohledu na to, jestli na kole sportují, používají ho jako dopravní prostředek do práce nebo na něm jezdí na nákupy. K dopravní nehodě, třeba právě s fatálním úrazem hlavy, může dojít v náročném terénu, ale i na silnici pár metrů od domova.

V roce 2021 zemřelo 43 cyklistů. Svoji hlavu nechránilo v době nehody přes 72% z nich. Nejtragičtější následky zaznamenáváme u cyklistů ve věku nad 55 let, kterých v uplynulém roce zemřelo 27.

Při akci jsme nezapomněli ani na děti. Jim jsme předvedli správné upevnění ochranné přilby na hlavě, upozornili je na dodržování pravidel silničního provozu a používání reflexních prvků. Každý, kdo se u nás zastavil, odjel s malou odměnou jako např. cyklomapou, reflexním předmětem nebo informačním letákem.

Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Pokud dojde ke střetu cyklisty s motorovým vozidlem, následky mohou být vážné až tragické. Při dodržování zásad bezpečné jízdy se snižuje vznik dopravních kolizí, a tím i nebezpečí úrazů.

Cílem projektu je přispět ke snížení úrazů cyklistů a informovat veřejnost o smysluplnosti nosit při jízdě přilbu. Nejčastější zranění je poranění hlavy, přičemž cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku.

Pár rad pro připomenutí:

dbejte na stav kola a jeho výbavu - (dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, boční odrazky na paprscích kol atd….)

snažte se být vidět a navažte oční kontakt s řidičem vozidla

nepijte alkohol před i během jízdy

vybírejte cyklostezky a trasy, které znáte

buďte ohleduplní a předvídaví

jezděte při prvém okraji vozovky

pozor na mrtvé úhly

nehodu se zraněním nahlaste

Další informace k tématu naleznete na: https://www.policie.cz/clanek/prilba-na-kolo-v-kazdem-veku-automaticky.aspx

por. Mgr. Markéta Johnová

19.7.2022

vytisknout e-mailem