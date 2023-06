Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Na kole jen s přilbou!

ŠUMPERSKO - Na kole do práce jen s přilbou.

Dne 8. června 2023 se v brzkých ranních hodinách uskutečnila v Dolních Studénkách dopravně preventivní akce s názvem „Na kole jen s přilbou“. Šumperští dopravní policisté se společně s preventistou policie a krajským koordinátorem BESIP Ing. Miroslavem Charouzem při akci zaměřili zejména na cyklisty jedoucí v ranních hodinách do práce.

Cílem této kampaně bylo apelovat na cyklisty, aby bez rozdílu věku měli v silničním provozu vždy správně upevněnou přilbu na hlavě a používali doplňkové reflexní prvky.

Ochrannou přilbu podle zákona musí mít každá osoba do 18ti let. Vzhledem k častým úrazům cyklistů je však vhodné, aby přilbu používali i dospělí. Zejména rodiče by tak měli jít příkladem svým dětem a vysvětlit jim, že správně upevněná přilba jim může zachránit život. Podle statistik totiž až 80 procent všech zranění na kole představují úrazy hlavy. Počet těchto úrazů se zvyšuje v období letních měsíců a teplého počasí.

Při jízdě na kole sice cyklisté nepotřebují řidičský průkaz, ale přesto musí dodržovat pravidla silničního provozu a dbát na to, aby bylo jejich kolo vybaveno všemi bezpečnostními prvky.

K povinné výbavě jízdního kola patří:

dvě na sobě nezávislé účinné brzdy (přední a zadní)

přední odrazka bílé barvy

oranžové odrazky na obou stranách pedálů

oranžové odrazky v paprscích kol

zaslepení konců řídítek

zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii

matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené

Zájemci získali od policistů mapy s cyklotrasami Jeseníků, tiskoviny obsahující informace o bezpečném pohybu na komunikacích a reflexní prvky.

Bližší informace k této kampani jsou uvedeny na stránkách www.nakolejensprilbou.cz.

Tyto akce plánujeme v celém kraji a budou probíhat v průběhu celého léta.

por. Mgr. Ladislav Jílek

komisař

