Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na kole či ve vozidle? To je jedno, když řídím, piju nealko!

Praha venkov – ZÁPAD – Samé kontroly s dechovou zkouškou, naštěstí, zastřešené prevencí!

Policisté po celé republice kontrolují denně řidiče, zda neřídí pod vlivem alkoholu či drog. V létě bývají tyto kontroly častější. Letos je to 14 let, co policisté spolupracují na preventivním projektu „Řídím, piju nealko pivo“, který připravilo Policejní prezidium ČR ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven. Věříme, že dvojnásobná sedmička bude letos dvojnásobně šťastné číslo a řidičů pod vlivem alkoholu bude ne dvakrát méně, ale co nejméně!

Název projektu je vskutku výstižný, projekt směřuje na řidiče a rizika spojená s užíváním alkoholu před nebo během jízdy, a zároveň i na zvýšení povědomí řidičů o nealko pivu jako alternativě z hlediska dodržování bezpečnosti a zákona. Zodpovědní řidiči bývají při takových akcích odměněni nealkoholickým pivem.

Dopravně bezpečnostní akce, které se na Praze – západ uskutečnily počátkem srpna, měly převážně preventivní charakter. Policisté dopravního inspektorátu společně s policejní preventistkou a koordinátorem BESIPu Středočeského kraje, rozdávali řidičům, kteří absolvovali dechovou zkoušku s negativním výsledkem, nejen nealkoholická piva, ale i jednorázové alko testy a informační materiály související s projektem.

Při kontrolách se hlídky zaměřily na všechny účastníky silničního provozu, i na cyklisty. U těch totiž platí stejnou měrou nulová tolerance alkoholu.

Kontrole neunikl ani žák autoškoly a jeho učitel, jako řidič doprovodného vozidla, a to zrovna, když měl závěrečnou zkoušku v autoškole. Žák si tedy užil zkoušku se vším všudy a doufáme, že jej na cestách nepotká nic horšího, než právě policejní kontrola. A jak mu dopadla zkouška? Zkušební komisař se k nám vrátil a s radostí sdělil, že žák zkoušku udělal i s naší „zátěžovou“ kontrolou.

Všichni řidiči byli vzorní a za volant vozidel i řídítka kol usedli střízliví.

Několik pokut policisté však uložili. Jednalo se zejména o přestupky v podobě špatného technického stavu vozidla či nepřipoutání se bezpečnostními pásy. U cyklistů řešili jízdu na červenou přes železniční přejezd.

Doplňujeme, že na území Prahy venkov – západ došlo v červenci 2023 celkem k 83 dopravním nehodám, z nichž 2 byly způsobeny řidičem pod vlivem alkoholu. Naštěstí došlo pouze k lehkým zraněním.



por. Mgr. Mgr. Anna Štisová, MBA

Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD

18. srpna 2023

