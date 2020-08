Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na „karlovarce“ se střetl motocyklista s autem

RAKOVNICKO – Motorkář byl převezen do pražské nemocnice.

Na silnici I. třídy č. 6 v katastru obce Hořovičky došlo k dopravní nehodě motocyklu a osobního vozidla, při níž se vážněji zranil motocyklista.

K dopravní nehodě došlo dle šetření policie pravděpodobně tak, že 41letý řidič motocyklu Yamaha jel ve směru od Prahy na Karlovy Vary a na rovném úseku silnice nedodržel bezpečnostní vzdálenost za vozidlem Opel 42letého řidiče, který byl nucen se svým vozidlem zabrzdit kvůli před ním odbočujícím vozidlem. Na tuto situaci motocyklista zareagoval prudkým bržděním, ale střetu již nedokázal zabránit a svou Yamahou narazil do zadní části vozidla Opel. Motocyklista následkem nárazu přelétl přes řídítka, spadl na komunikaci a smýkal se po ní až do protisměru, kde lehce narazil hlavou, na níž měl přilbu, do předního nárazníku protijedoucího vozidla Škoda Octavia.

Řidič motocyklu utrpěl při dopravní nehodě blíže nespecifikované těžké zranění, s nímž byl převezen do jedné z pražských nemocnic. Ostatní účastníci dopravní nehody vyvázli bez zranění.

Dechové zkoušky u všech řidičů byly s negativním výsledkem.

Příčinu a okolnosti nehody šetří dopravní policisté.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

17. srpna 2020

