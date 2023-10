Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Na kánoi chtěl odplout do Ústí nad Labem

KARLOVARSKO – Po několika set metrech se převrátil.

Ve středu 4. října letošního roku kolem čtrnácté hodiny měl do jedné z půjčoven s vodáckým vybavením na Karlovarsku přijít šestatřicetiletý muž. Ten měl jednomu ze zaměstnanců sdělit, že by si chtěl vypůjčit loď, jelikož musí odplout do Ústí nad Labem. Poté si chtěl loď zakoupit, přičemž mu bylo sděleno, že loď si zde koupit nepůjde. Zaměstnanci přišlo chování šestatřicetiletého muže zvláštní, a tak věc oznámil na linku 158. Ještě než na místo dorazila policejní hlídka, využil šestatřicetiletý muž nepozornosti a bez svolení se zmocnil jedné z kánoí. Vzít si měl také plovací vestu a pádlo a začal plout po proudu řeky Ohře. Zaměstnanec muže začal sledovat podél řeky na jízdním kole. Šestatřicetiletý muž se po několika set metrech převrhnul u levého břehu, kde už na něj čekala policejní hlídka.

Přestupkové jednání muže následně policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu.

nprap. Jan Bílek

6.10.2023

