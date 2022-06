Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na jízdním kole jela po dálnici

ZLÍNSKO: Spletla si cestu do malé obce s dálnicí.

Naštěstí bez újmy na zdraví skončila noční jízda opilé cyklistky po dálnici D1 ve směru od Hulína do Kroměříže. Spletla si dálnici se silnicí vedoucí do malé obce na Kroměřížsku.

Šestadvacetiletá žena se dnes po půlnoci vydala na svém jízdním kole z oslavy v obci na Kroměřížsku na cestu domů, do obce vzdálené 21 km. Předtím, než vyrazila, popíjela na oslavě alkohol. Vzhledem k tomu, že byla tma, žena ztratila orientaci a nevěděla přesně, jestli jede správným směrem. Když dorazila k dálničním svodidlům, mínila, že je to pouze oplocení. Za ním uviděla silnici, tak si pomyslela, že se určitě jedná o cestu vedoucí právě do malé obce, kam směřovala. Svodidla i s jízdním kolem přelezla a pokračovala v cestě.

Jízda cyklistky po dálnici neunikla řidiči v protisměru, který tento nebezpečný manévr nahlásil na linku tísňového volání policie. Dálniční policisté cyklistku za pár okamžiků zastavili. Až od nich se dozvěděla, že jede na jízdním kole po dálnici. Dechová zkouška u ní ukázala hodnotu 1,8 promile alkoholu.

Žena je nyní podezřelá hned ze dvou přestupků. Jednak jela na jízdním kole po dálnici, navíc jela na jízdním kole pod vlivem alkoholu. Za oba přestupky jí ve správním řízení hrozí několikatisícová pokuta.

30. června 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

