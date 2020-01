Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na jihočeských silnicích vyhasl první lidský život

Jindřichův Hradec - Mladý muž nepřežil náraz do stromu.

Na jihočeských silnicích vyhasl v sobotu krátce před půlnocí život mladého muže (18 let). Ten jel spolu s dalším mladíkem jako spolujezdec ve vozidle značky Škoda Fabia, které řídila žena (20 let). Nehoda se stala na silnici č. II/154, když řídička při jízdě ve směru od Hrachoviště na Brannou dostala pravděpodobně vlivem vysoké rychlosti v zatáčce smyk a narazila do stromu. Osmnáctiletý muž na místě nehody podlehl svým zraněním, řidička byla převezena do nemocnice, další mladík byl ošetřen na místě nehody. Přesnou příčinu a okolnosti této dopravní nehody zjišťují dopravní policisté a jindřichohradečtí kriminalisté. Mladý muž je první letošní obětí smrtelných dopravních nehod. Policisté varují řidiče, aby jezdili opatrně a přizpůsobili svoji jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám a svým schopnostem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

5. ledna 2020

