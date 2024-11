Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Na jaře krádeže, na podzim čmáranice

Karviná - při vloupání do rodinného domu měl mít společníka, který hlídal.

Karvinští kriminalisté obvinili třiatřicetiletého muže z přečinů krádeže, neoprávněného užívaní cizí věci, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Prověřováním oznámených vloupání se nejprve intenzivně zabývali policisté obou obvodních oddělení v Karviné. Dokonalá operativní činnost, místní znalost a spolupráce s kriminalisty vedla k ustanovení podezřelého. Muži je kladeno za vinu, že od března do poloviny září letošního roku měl v Karviné spáchat pět skutků majetkového charakteru. Během měsíce září měl posprejovat fasády domů a v jednom případě také auto.

V polovině března měl muž vniknout do prodejny a odcizit sladkosti a alkohol, přičemž škoda, kterou měl způsobit odcizením, byla odhadnuta na necelých 900 korun, ale poškozením při násilném vstupu měl způsobit škodu za téměř 5 000 korun. Pár dnů nato měl po vypáčení vstupních dveří „navštívit“ další prodejnu a odcizit téměř 35 000 korun v hotovosti. Poškození dveří bylo odhadnuto na necelé 3 000 korun.

Začátkem dubna se předmětem jeho zájmu mělo stát neuzamčené vozidlo, se kterým si měl vyjet na „výlet“ a následně ho odstavit. Automobil byl sice posléze nalezen, ale model letadla v hodnotě 25 000 korun, který měl být v zavazadlovém prostoru, zde již nebyl.

O dva týdny později měl po přestřižení plotu a rozbití terasových dveří vniknout do rodinného domu a odcizit mobilní telefony, hodinky, šperky, značkové boty, nářadí a další věci v celkové výši 73 000 korun. Škoda, kterou měl způsobit při násilném vniknutí, byla vyčíslena na více než 95 000 korun. Při vloupání do tohoto objektu měl mít společníka, který měl před domem hlídat.

V polovině září měl opět násilně vniknout do jedné karvinské prodejny a odcizit přes deset tisíc v hotovosti, přičemž poškozením měl způsobit další dvou a půl tisícovou škodu.Poté se měl zaměřit na „uměleckou činnost“ a během letošního září posprejovat osm objektů. Nesmazatelnými spreji různých barev měl „popsat“ nejen fasády domů, ale také nákladní motorové vozidlo.

V minulosti již několikrát trestaný muž je stíhán vazebně. Svou trestnou činnost nepopíral a ke všem skutkům se doznal. Dle jeho sdělení měl odcizené věci, jejichž cena byla vyčíslena na téměř 110 tisíc korun, prodat neznámým osobám a peníze užít pro svou potřebu. Škoda, kterou měl způsobit poškozením při vloupání, byla odhadnuta na zhruba 100 tisíc korun. Další více než osmdesátitisícovou škodu měl způsobit svou grafickou činností. Vzhledem k výši způsobené škody hrozí třiatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na pět let.

Jedenatřicetiletý muž, který měl v dubnu letošního roku „hlídat“ před rodinným domem, do kterého se měl jeho společník vloupat, byl obviněn ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

21. 11. 2024

