Na hranicích probíhá cvičení

ZLÍNSKÝ KRAJ: Kvůli nelegální migraci jsme uzavřeli hranice se Slovenskem.

Dnes ráno začalo ve Zlínském kraji, stejně jako v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském, na hranicích se Slovenskem cvičení s názvem MORAVA. Jedná se o reakci na zvýšený počet záchytů nelegálních migrantů ze zemí Blízkého východu. Cílem cvičení je ověřit připravenost Policie ČR zajistit vnitřní pořádek, bezpečnost a ochranu státních hranic v případě znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích České republiky se Slovenskem. S policisty při cvičení spolupracuje Armáda ČR a Celní správa ČR.

V rámci Zlínského kraje jsme obsadili všech devět hraničních přechodů včetně úseků na zelené hranici. Do akce je zapojeno 88 policistů, vojáci a celníci.

Od května letošního roku zaznamenali zlínští cizinečtí policisté enormní nárůst nelegálních migrantů převážně z Blízkého východu. Od 20. května 2022 do dnešního dne evidují již 1024 případů nelegálního překročení státní hranice se Slovenskou republikou, zatímco celý loňský rok až do května roku letošního byl záchyt migrantů téměř nulový. Cizinci nyní využívají nové migrační trasy, a to převážně ze Srbska přes Maďarsko a Slovensko do České republiky a dál Německa. S nárůstem migrace neustále posilujeme výkon služby v příhraničí.

23. srpna 2022, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

