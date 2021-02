Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na hranicích je stále rušno

KRAJ: Řidiči kamiónů směřující do Německa se musí prokázat negativním testem.

Policejní kontroly na hranicích dostaly v tomto týdnu nový rozměr. V návaznosti na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví hlídky kontrolují řidiče tranzitující přes ČR do Německa. Ti se musí na vstupu do republiky prokázat platným negativním Covid testem. Kontroly tranzitujících řidičů probíhají především na páteřní komunikaci, kterou je D2 ve směru od Bratislavy. Nutné doklady kontrolují policisté i na dalších přechodech, případně ve vnitrozemí. Při intenzivních namátkových kontrolách policisté zjistili více než dvě stovky řidičů bez testu. Ti si jej pro další pokračování cesty musí buď obstarat, nebo zvolit do cíle své cesty alternativní trasu. Vedle toho se cizinečtí policisté na hranicích věnují i dalšímu problému, kterým je nárůst migrace. Při kontrolách využívají přístroje k detekci tlukotu srdce, které jim dokáží zjistit, zda jsou v nákladovém prostoru vozidla nějaké osoby. Od začátku roku bylo jen na jihu Moravy zjištěno více než sto dvacet nelegálně migrujících cizinců, více než polovina z nich byla tranzitujících. Tito cizinci obvykle míří do Německa.

por. Bohumil Malášek, 17. února 2021

