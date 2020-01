Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na horách bezpečně

Rady pro lyžaře, snowboardisty a návštěvníky lyžařských areálů.

Počasí začalo přát vyznavačům zimních sportů, kteří se svým lyžařským vybavením vyjeli do hor a v nadcházejícím období budou navštěvovat lyžařská střediska. Z tohoto důvodu nyní připomínáme všem těmto návštěvníkům rekreačních oblastí následující rady.

Výbava lyžařů a snowboardistů:

- používat ochranné pomůcky zejména ochrannou přilbu, doporučujeme užívat nejen dětem, ale i dospělým osobám

- ochrana očí při sněžení, mlze i slunci, možnost použití filtrů

- chrániče páteře

- začátečníci a malé děti nosit při lyžování vestu s reflexními prvky

10 PRAVIDEL FIS PRO CHOVÁNÍ NA SJEZDOVÝCH TRATÍCH:

1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.



2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.



3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.



4. Předjíždění

Předjíždět se může ze shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.



5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí pohledem nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.



6. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.



7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.



8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.



9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.



10. Povinnost prokázat se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.



Vyznavačům běžeckého lyžování:

- s rozvahou plánovat své trasy

- pozorně číst v mapách

- na běžeckých tratích nevstupovat mimo vyznačené stopy

- dodržovat zákazy vstupu

Lyžaři, své sportovní vybavení neponechávejte bez dozoru! Minulý týden v pátek již policisté z Obvodního oddělení v Jilemnici totiž přijali oznámení o odcizení volně odložených dětských lyží značky Atomic v hodnotě 12.000,- Kč u jedné z chat v Horních Mísečkách. Jilemničtí policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za jehož spáchání hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dva roky.

Řidičům motorových vozidel:

Vozidlo se nedá zabezpečit na 100%, ale menší stupeň rizika ztráty vozu, nebo věcí z vozidla můžeme ovlivnit vhodnými organizačními opatřeními. Pachatelé kromě celých vozidel zcizují také věci z vozidel. Zaměřují se na buď věci odnímatelné, což jsou například kompletní kola, antény, střešní nosiče, náhradní díly uložené v zavazadlovém prostoru, případně odčerpávají pohonné hmoty z nádrží aut. Pachatelovu pozornost může upoutat instalované autorádio, navigace, kamery na čelním skle a viditelně uložené věci ve vozidle.

Řidičům doporučujeme:

- ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (zavazadla ve vozidle nenechávejte kolemjdoucím na očích)

- nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když od vozu odcházíte na malou chvíli)

- při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost

- sledujte své okolí a zavazadla v prostoru odemčeného vozidla

- nepokládejte volně peněženku nebo klíče na střechu vozidla

- věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání zakoupeného zboží

- nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zloděj neuspěje)

- zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež

- využívejte hlídaná parkoviště

- neparkujete v místech, kde dochází často ke krádežím

- zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla

- při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního okénka

- zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli)

- doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky

- nenechávejte svá auta na opuštěných místech

Hostům v ubytovacích zařízeních:

- uzamknout dveře svého pokoje v ubytovacím zařízení a klíče uschovat

- sportovní výbavu zabezpečit proti odcizení

Každý občan může různými opatřeními snižovat riziko odcizení svých věcí!

Pokud Vám bude chování cizích osob podezřelé, kontaktujte Policii ČR bezplatné telefonní lince číslo 158.

Přejeme všem návštěvníkům lyžařských areálů klidný a ničím nerušený pobyt a žádná nepříjemná překvapení.



6. 1. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje



