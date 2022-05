Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na hledaného muže byl vydaný evropský zatýkací rozkaz

ROZVADOV – Borští policisté zatkli hledaného muže po několika málo hodinách od zadaného požadavku ze strany německé policie. To vše za podpory společného centra česko – německé policejní spolupráce, které efektivně přispívá k výměně informací mezi bezpečnostními orgány Spolkové republiky Německo a České republiky.

V sobotu, tj. 14. května, po 17:00 hod. se němečtí kolegové v rámci mezinárodní policejní spolupráce obrátili s žádostí o pomoc na Společné centrum česko – německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf, které požádali o součinnost při lokalizaci vozidla a jeho osádky, neboť vše nasvědčovalo tomu, že se auto nalézá na území naší republiky. Ve vozidle se měl nacházet 30letý muž, který je na území Německa podezřelý ze spáchání násilného trestného činu a z únosu 25leté ženy – svoji bývalé přítelkyně. Do spolupráce bylo dále zapojeno Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR i kolegové z oddělení zahraničních vztahů Schwandorf plzeňského krajského ředitelství. Při provádění potřebných operativních úkonů čeští policisté zjistili, že se hledaný muž, na kterého byl vydaný evropský zatýkací rozkaz, nachází v Rozvadově na Tachovsku, kde se ubytoval v jednom ubytovacím zařízení. Na místo byla proto vyslána hlídka borských policistů, aby prověřila, zda se hledaná osoba na vytipovaném místě nachází. Vzhledem k osobě hledaného muže, který mohl být nebezpečný, byl na místo vyslán také policejní psovod se služebním psem a policisté z ostrovského dálničního oddělení. Po provedení potřebného šetření s ostrahou policisté zjistili, že se hledaná osoba v ubytovacím zařízení již nenachází, ale pohybuje se v nedalekém podniku provozujícím hazardní hry. Uvnitř borští policisté hledaného muže za pomoci donucovacích prostředků na základě evropského zatýkacího rozkazu zatkli, zajistili i vozidlo, se kterým dotyčný přijel. Na místě nalezli i pohřešovanou ženu, která se v podniku volně pohybovala a byla bez zranění.

Po provedení potřebných úkonů na borském obvodním oddělení byl zatčený cizinec eskortovaný do policejních cel. Odtud byl pak převezen na základě příkazu krajského soudu do vazební věznice. Mladá žena odjela zpět do Německa.

Čeští policisté na Společném centru česko – německé policejní a celní spolupráce, pracovišti Schwandorf, jsou k výkonu služby vysíláni Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje a plní například tyto úkoly:

Výměna informací mezi bezpečnostními orgány SRN a ČR, jejichž úkolem je odhalování a objasňování trestných činů, předcházení porušení veřejného pořádku a bezpečnosti, objasňování správních deliktů v působnosti policejních nebo celních orgánů.

Přímá spolupráce a podpora při koordinaci přeshraničních operací (pronásledování, sledování, odvracení nebezpečí) a při přeshraničních pátracích akcích.

Zjišťování, shromažďování a výměna informací o osobách, dokladech, dopravních prostředcích a zbraních, podpora při identifikaci osob.

Tlumočnická a překladatelská činnost.

Podpora vzdělávání policistů a dalšího vzdělávání v oblasti česko – německé policejní a celní spolupráce, podpora realizace společných cvičení a vzájemných hospitací a stáží.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 5. 2022

