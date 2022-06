Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na fotbalovém stadionu útočili dva aktivní střelci - naštěstí jen při modelové situaci

PLZEŇ – Složky integrovaného záchranného systému nacvičovaly součinnost při mimořádné události typu AMOK. Účelem bylo mimo jiné zdokonalení a prohloubení dosavadní spolupráce.

Včerejšího dne se na fotbalovém stadionu v Plzni ve Štruncových sadech uskutečnilo rozsáhlé taktické cvičení všech složek integrovaného záchranného systému, kdy se jednalo o nácvik mimořádné události typu AMOK. Již od ranních hodin byl do blízkého okolí Doosan arény z důvodu zajištění bezpečnosti osob při organizování cvičení omezený vstup a volný pohyb veřejnosti. Na bezpečnost dohlíželo několik policejních hlídek, zapojeni byli také strážníci Městské policie Plzeň včetně jejich příslušníků pořádkové jednotky. „Městská policie primárně úzce spolupracovala s Policií ČR, především při zabezpečení veřejného pořádku a bezpečného prostoru v okolí objektu místa cvičení mimořádné události, dále informovala veřejnost o omezení vstupu nepovolaných osob do uzavřeného prostoru a v neposlední řadě zajišťovala dohled nad bezpečným a plynulým průjezdem vozidel IZS na odsuvné trase.“ uvedla mluvčí plzeňských městských strážníků Jana Pužmanová.

Cvičení se zúčastnilo kolem 450 figurantů a přes 280 cvičících z řad policistů, záchranářů, hasičů, strážníků plzeňské městské policie, jejichž příslušníci pořádkové jednotky připojili k zásahu na fotbalovém stadionu k pořádkové a zásahové jednotce Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Zapojeni byli také pracovníci Správy informačních technologií města Plzně. Do rolí figurantů byli zajištěni studenti středních a vysokých škol zejména z území Plzeňského kraje, aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Plzeň a posluchači základní odborné přípravy Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního prezidia České republiky, Vzdělávacího zařízení Praha.

Modelová situace simulovala fotbalové utkání, při kterém dva pachatelé použili pyrotechniku a následně zaútočili za pomoci střelné zbraně a nože na fotbalové fanoušky. Při tom zranili celkem 30 osob (15 lehce zraněných, 8 středně a 7 těžce zraněných) a 10 osob usmrtili. Jeden z pachatelů se při vzniklé panice vmísil mezi evakuované osoby a pokusil se opustit stadion. Pomocí instalovaných kamerových systémů a pořízených záznamů byl ustanoven a následně zadržen policisty. Druhý pachatel si pod pohrůžkou střelné zbraně, kterou použil proti pracovníkovi bezpečnostní agentury, zajistil vstup do dalšího sektoru, ve kterém v aktivním útoku proti fanouškům pokračoval. Poté se zmocnil 3 rukojmích, se kterými se uzavřel v prostoru dámské toalety. V tuto chvíli byl na místo přivolán policejní vyjednavač, kterému se podařilo rukojmí dostat do bezpečí.

Taktického cvičení se zúčastnili hasiči ze stanic Střed, Košutka a Slovany. „Úkolem našich jednotek byl zejména transport zraněných k třídícímu stanovišti zdravotnické záchranné služby a následná asistence při nakládání pacientů. Pro část zraněných figurantů byl přistaven evakuační autobus, který je transportoval do fakultní nemocnice. Skupina příslušníků hasičského záchranného sboru v rámci cvičení poskytovala také posttraumatickou intervenční péči.“ sdělil Petr Poncar, mluvčí hasičů.

Cílem uvedeného cvičení byl zejména nácvik činnosti a součinnosti mezi složkami IZS při eliminaci jednání aktivního útočníka, nácvik kooperace všech složek na úrovni operační, ověření znalostí při třídění raněných osob metodou START, jejich evakuace a evakuace nezraněných osob do bezpečného prostoru, ošetření zraněných, organizace a zajištění odsunu raněných do Fakultní nemocnice Plzeň, v neposlední řadě také ověření využitelnosti technologických řešení konsorcia S4AllCities ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně a další.

Účelem takto rozsáhlých akcí je primárně zdokonalení a prohloubení spolupráce základních složek integrovaného záchranného systému a jeho ostatních složek, jako je Městská policie Plzeň a Fakultní nemocnice Plzeň.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

24. 6. 2022

