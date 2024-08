Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Na elektrokoloběžce srazil chodce

SOKOLOVSKO – Neměl potřebné řidičské oprávnění.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestapadesátiletého muže z Horního Slavkova, kterého obvinili ze spáchání přečinů těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V první polovině února letošního roku kolem 18. hodiny jel obviněný muž na své elektrokoloběžce. Při své jízdě Horním Slavkovem nepřizpůsobil rychlost jízdy stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a na mokré vozovce zřejmě přehlédl dvaapadesátiletého chodce, který šel přes pozemní komunikaci nejdříve vyznačeným přechodem pro chodce, ten poté opustil a šel šikmo k ulici Školní. Na křižovatce došlo ke srážce elektrokoloběžky a chodce. Při této srážce došlo ke zranění dvaapadesátiletého muže, který byl následně opakovaně hospitalizován v nemocnici, kde se podrobil i několika operacím.

Při následném šetření bylo zjištěno, že šestapadesátiletý muž řídil elektrokoloběžku, která svým výkonem spadá do kategorie motocyklů s nízkým výkonem a je tedy potřeba mít požadované řidičské oprávnění, užít ochrannou přilbu schváleného typu na motocykl a mít sjednané povinné ručení z odpovědnosti za škodu. V době, kdy došlo k této nehodě, tak šestapadesátiletý muž měl platnou blokaci řidičských oprávnění do konce února, a to z důvodu dosažení dvanácti bodů v bodovém hodnocení.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na čtyři roky.

Elektrokoloběžky jsou považovány za kola a k jejich provozovatelům se přistupuje jako k cyklistům, avšak musí být jejich maximální rychlost do 25 km/h. a výkon do 1 kW. U dvoukolových a tříkolových motorových vozidel je potřeba řidičského oprávnění s konstrukční rychlostí nad 25 km/hod. Jinak podle výkonu a obsahu motoru v souladu s ustanovením § 80a zákona č. 361/2000 Sb.

8. 8. 2024

