Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na dovolenou bezpečně

VYŠKOVSKO: Při cestách se věnujte pouze řízení. Včasná a správná reakce vám může zachránit život!

Častou příčinou dopravních nehod bývá nedostatečné věnování se řízení a s tím související pozdní reakce, například při tvorbě kolon apod. Řidiči ovlivněni spěchem nedodržují tzv. bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Jednu z takovýchto nehod, řešili vyškovští policisté například toto úterý 28. června dopoledne. K nehodě došlo na sjezdu z dálnice z D1 u Vyškova. Řidička vozidlaŠkoda Karoq zastavila na křižovatce se silnicí č. II/430, aby dala přednost vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci. Řidička volkswagenu jedoucí za ní do Karoqu zezadu narazila. Sedmapadesátiletá žena, sedící za volantem škodovky, byla s předběžně lehkým zraněním převezena do nemocnice.

Takovéto nehody bývají časté.Někdy je škoda jen na vozidlech, ale pokud jde o nehody ve větší rychlosti, například na dálnici, bývají následky daleko závažnější.

Řidič by měl stále sledovat situaci v silničním provozu a zbytečně se nerozptylovat. Při jízdě je proto u řidiče nevhodná konzumace potravin a skutečným hazardem je telefonování nebo dokonce psaní sms zpráv, stejně tak odvádí pozornost kouření.

Spousta řidičů se v těchto dnech chystá na cesty, proto přidáváme několik rad, které by mohly motoristům napomoci, aby dorazili do cíle bezpečně:

Na dlouhou cestu by se měl především řidič dobře připravit. Vozidlo je důležité před cestou zkontrolovat, jedná se zejména o brzdy, pneumatiky, osvětlení a chladicí systém. Nejlépe je automobil nechat zkontrolovat odborníky v autoservisu. Trasu je nutné si předem vhodně naplánovat, a to včetně přestávek a odpočinků. Je dobré také počítat s větší časovou rezervou, neboť se na cestě mohou vyskytnout kolony, které vás zdrží. Vhodné je při jízdě sledovat dopravní informace prostřednictvím médií nebo mobilních aplikací.

Pokud odjíždíte do zahraničí, měli byste si před odjezdem také prověřit místa, kde bude nutné mít dálniční známku nebo platit mýtné apod. V některých zemích platí pro provoz na pozemních komunikacích jiná pravidla, proto je dobré si zjistit odlišnosti dopravních předpisů v zahraničí. Důležité je také, aby byl řidič před dlouhou cestou odpočatý. Rozhodně není dobré např. balit věci na cestu na poslední chvíli až do noci a brzy ráno vyrazit. Vozidlo nákladem nepřetěžujte a myslete na skutečnost, že se při přepravě většího množství zavazadel mění jízdní vlastnosti automobilu. Řidič také musí mít z vozidla dobrý výhled. Zejména na palubní desce a krytu zavazadlového prostoru by neměly být odložené žádné věci, které by ve výhledu bránily. Každá volně odložená věc, která je přepravovaná v interiéru vozidla, může totiž při případné dopravní nehodě jeho osádku zranit.

Nejdůležitější je, aby řidič nepřeceňoval při řízení vozidla vlastní síly, měl dostatečný počet přestávek a dodržoval pitný režim. Riziko dopravní nehody hrozí zejména při dlouhé jízdě v noci, pokud ostatní spolujezdci spí. Samozřejmostí by pak mělo být zdržet se požívání alkoholu nebo drog.

Všem řidičům i jejich rodinám přejeme šťastný návrat domů.

por. Mgr. Alice Musilová, 1. července 2022

vytisknout e-mailem