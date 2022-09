Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na dálnici D1 vyhasly v noci dva lidské životy

KRAJ - Policisté, záchranka i hasiči zasahovali až do brzkých ranních hodin na dálnici D1 ve směru na Prahu. Došlo tam ke třem nehodám, při kterých zemřely dvě osoby.

Všechny záchranné složky zasahovaly v noci z pondělka na úterý u tří dopravních nehod, při kterých vyhasly dva lidské životy.

Všechny nehody se staly na dálnici D1, v úseku 67. až 68. kilometru, ve směru na Prahu a byly nahlášeny krátce před půlnocí. První nehodu měli policisté oznámenou ve 23.20 hodin jako střet nákladního vozidla s osobním - Škodou Fabií. Na místě pak zůstal pouze řidič osobního vozu (cizinec), který auto odstavil v levém jízdním pruhu, vystoupil z vozu a začal zastavovat provoz. To se mu ale stalo osudným. Při tomto manévru jej srazil řidič dodávky, která se následně převrátila na bok. I přesto, že se sraženému muži snažili pomoci policisté z dálničního oddělení Bernartice a použili i přístroj AED, cizinec na místě zemřel.

Třetí nehoda, oznámená ve 23.34 hodin, měla souvislost s předešlou, kvůli které se na dálnici začaly tvořit kolony. Do ní zastavoval také řidič osobního vozidla Honda. Na to již nestačil zareagovat za ním jedoucí řidič dodávky a zezadu do osobního vozu narazil, čímž osobní vůz odhodil na nákladní soupravu s přívěsem. Uvnitř osobního vozu Honda vyhasl bohužel další život, a to spolucestující na zadním sedadle. Řidič i spolujezdec v tomto voze utrpěli zranění těžká.

Policisté, hasiči i záchranáři pracovali na místě až do brzkých ranních hodin. Provoz se podařilo obnovit až krátce před pátou hodinou ranní.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

13. září 2022







