Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na dálnici D1 havarovala nákladní vozidla

KRAJ - Policisté z dálničního oddělení Bernartice řešili jednu nehodu za druhou.

Středeční den od rána začal pro policisty z dálničního oddělení Bernartice dopravními nehodami převážně nákladních vozidel, které zablokovaly provoz na dálnici D1, a to jak ve směru na Brno, tak i na Prahu.

K první nehodě došlo 18. listopadu krátce před devátou hodinou ranní, a to na 36. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Čtyřicetiletému řidiči nákladní soupravy se při projíždění dálnice z přední nápravy návěsu utrhlo kolo, které přeskočilo do jízdního pásu na Brno, kde narazilo do projíždějícího vozidla VW Transporter.

Další nehoda nákladní soupravy, zaviněné nejspíš selháním brzdového systému, se stala před půl dvanáctou dopoledne na asi 50. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Šedesátiletý řidič jel v pravém jízdním pruhu, přičemž při jízdě došlo zřejmě k technické závadě, kdy selhalo propojení brzdového systému mezi tahačem a návěsem. Tím došlo k zablokování kol návěsu, souprava se začala smýkat vpravo a došlo tak ke střetu přední částí tahače s okrajovými kovovými svodidly. Vlivem tohoto se nákladní souprava zpříčila, zůstala stát na krajnici a částí zasahovala do pravého jízdního pruhu.

K poslední nehodě nákladního vozidla vyjížděli dálničtí policisté ve 14 hodin, ke které došlo na stejném úseku dálnice D1, jako u předešlé. Sedmatřicetiletý řidič nákladního vozidla jel v pruhu pro pomalu jedoucí vozidla, kde pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost situaci, kterou bylo možné předvídat. Kvůli výše uvedené nehodě na 50. kilometru, kde se vzpříčila nákladní souprava, se vytvořila kolona vozidel, na kterou tento řidič, který jel nejspíš rychleji, než měl, nestihl zareagovat jinak než tím, že strhl řízení vpravo na nezpevněnou krajnici a narazil do dopravního značení. Poté se převrátil na levý bok.

Při těchto dopravních nehodách naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Policisté varují všechny řidiče, aby s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, přizpůsobili jízdu nejen povaze a stavu silnic, ale zároveň svým schopnostem. Při svých cestách by měli dbát zvýšené opatrnosti a věnovat značnou pozornost okolnímu provozu, neriskovat a zbytečně nespěchat.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

19. listopadu 2020

