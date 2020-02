Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na D6 z nákladního vozu zmizelo osmdesát litrů nafty

RAKOVNICKO – Nevšimli jste si podezřelé osoby?

V pondělí ráno přijal operační důstojník od 28letého muže oznámení o odcizení nafty z nákladního vozidla, které bylo odstavené na stavbě u dálnice D6.

Operační důstojník vyslal na místo hlídku z obvodního oddělení Nové Strašecí, kteří šetřením zjistili, že neznámý pachatel v době od odpoledních dvou hodin 14. února do osmi hodin ráno 17. února nezjištěným nástrojem překonal uzamčené víčko od nádrže nákladního vozidla, ze kterého následně odcizil 80 litrů nafty. Vozidlo bylo odstavené na staveništi dálnice D6 u křižovatky na rybník Bucek.

Policisté vše zadokumentovali a zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádež, za což pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, policisté by přivítali informace od případných svědků, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž nákladního vozidla. Kolem tohoto místa je frekventovaný pohyb vozidel, kde by řidiči mohli vidět někoho podezřelého. Jakékoliv poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele či pachatelů, kteří odcizili pohonné hmoty z nákladního vozidla, sdělte na nejbližší policejní služebně nebo také na bezplatnou policejní linku 158.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

18. února 2020

