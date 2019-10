Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Na D35 se bouralo

OLOMOUCKO - Nikdo nebyl naštěstí zraněn.

V úterý 22. 10. 2019, krátce po šesté hodině ráno, došlo na 260km D35, k dopravní nehodě. Jak z provedeného šetření vyplývá, 43letý řidič nákladního vozidla Volvo s návěsem, jedoucí ve směru od Mohelnice na Olomouc, nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména povětrnostním podmínkám (mlha) a narazil do odstaveného osobního vozidla Škoda Octavia, které jeho řidička odstavila při pravém kraji silnice z důvodu poruchy. Nárazem bylo vozidlo posunuto do svodidel. Následně za nákladní soupravou jelo osobní vozidlo Škoda Fabia, řízené 46letou řidičkou, která také nepřizpůsobila rychlost jízdy zejména povětrnostním podmínkám (mlha) a narazila do odstaveného osobního vozidla. Po provedené prohlídce bylo osobnímu vozidlu Škoda Fabia zadrženo osvědčení o registraci vozidla. Alkohol byl u všech účastníků nehody vyloučen orientačními dechovými zkouškami, ke zranění osob nedošlo. Celková hmotná škoda je odhadována na předběžně 180 000 korun. Řidiči nákladního vozidla i řidičce osobního vozidla Škoda Fabia byly uloženy pokuty v příkazním řízení.

por. Mgr. Irena Urbánková

23. října 2019

