Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na čtyřkolce pod vlivem drogy a bez helmy

CHOMUTOVSKO - V důsledku havárie utrpěl těžká zranění.

Díky nezodpovědnému chování utrpěl těžká zranění 29letý muž z obce na Chomutovsku. Ten měl koncem dubna pod vlivem návykové látky usednout za řídítka čtyřkolky zn. Stels Guepard 650G. Při jízdě po polní cestě se ve vysoké rychlosti zřejmě zalekl protijedoucího vozidla zn. Škoda Fabia a vyjel mimo cestu přímo do zoraného pole. Tam havaroval a se čtyřkolkou se převrátil na bok. Při pádu na zem se udeřil do hlavy, na které neměl nasazenou přilbu. Nejspíš i v důsledku této okolnosti utrpěl těžká zranění, s kterými byl převezen do nemocnice.

Na základě toxikologického rozboru odebrané krve bylo zjištěno, že řidič byl v době nehody pod vlivem návykové látky, konkrétně byla prokázána přítomnost THC.

Čtyřkolka podle informací policistů navíc nebyla ani registrovaná a nebyla tak technicky způsobilá k provozu na pozemních komunikacích.

Lehkovážné chování se řidiči vymstilo hned dvojnásobně. Jednak tím, že v důsledku rychlé jízdy pod vlivem drogy havaroval a utrpěl vážná zranění. A také proto, že nyní čelí podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. S ohledem na skutečnost, že při řízení vozidla pod vlivem drogy způsobil nehodu, hrozí mu v případě uznání viny za tento trestný čin vyšší sankce. Soud může podle zákona viníka potrestat odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 11. června 2020

