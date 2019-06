Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na co nezapomenout před odjezdem na dovolenou

KRAJ - Dovolenková sezóna již propukla, spousta z nás se těší k moři, na chatu nebo pod stan. Je však třeba myslet nejen na to, co si s sebou zabalíme, ale i na bezpečí našeho domova, které necháváme po dobu dovolené bez dozoru.

Za minulý rok 2018 bylo ve Středočeském kraji spácháno celkem 2 856 skutků krádeže vloupáním, z toho policisté registrovali 246 případů v červnu, 224 v červenci a 178 v měsíci srpnu.



Jednou z možných a nejúčinnějších cest zabezpečení obydlí jsou mechanické zábranné prostředky (např. bezpečnostní zámek či dveře, kukátko apod.) a elektrické zabezpečovací signalizace, kdy nejvhodnější variantou je jejich kombinace. Nejen, že potenciálnímu pachateli značně ztíží a prodlouží úsilí, které by vyvíjel k vloupání do vašeho bytu či domu, ale v prvé řadě ho přítomnost těchto zabezpečení může odradit od spáchání takového trestného činu.

Na včerejší den, tedy 19. června, připadá Evropský den proti vloupání, který upozorňuje na rady a doporučení v oblasti zabezpečení obydlí a dalšího majetku. Za cíl šíření osvěty těchto preventivních informací si kladou projekty „stopvloupani.cz“ a „Zabezpečte se!“, kde můžete nalézt další užitečné a zajímavé materiály.

Každý se chceme pochlubit luxusní dovolenou v tropickém ráji na svých sociálních sítích v podobě snových fotografií. Je však vhodnější si je nechat pouze do rodinného alba, abychom tím nechtěně neupozornili někoho, kdo by mohl naší nepřítomnosti zneužít. Raději se s odjezdem na dovolenou svěřte pouze blízkému okruhu přátel a rodinným příslušníkům. Ti se vám rovnou mohou o obydlí v průběhu dovolené postarat – dojdou vyzvednout poštu, posekají trávník nebo zalijí květiny – tím vzbudí dojem, že pozemek není zcela opuštěný. K tomu mohou dopomoci také systémy automatického zapínání světel či televize. Nezapomeňte ani na dvorky, terasy či zahrady, kde by se neměla volně povalovat různá náčiní a podobné předměty, ideální je také venkovní prostory vybavit osvětlením s pohybovými čidly. Na co téměř nikdo nemyslí, jsou odpadky – ano, i jejich složení může pachateli hodně napovědět, obzvláště když se u vaší popelnice válí krabice s novými spotřebiči. Veškeré cennosti či větší obnos peněz zavřete do trezoru nebo je svěřte někomu, komu můžete důvěřovat. Zapište si sériová čísla cenností, jejich zvláštní označení, vyfotografujte je či je nechte označit identifikačními metodami a prostředky, ty hodnotnější můžete nechat i pojistit.

V rámci preventivního projektu „Zabezpečte se!“ byla vytvořena stejnojmenná mobilní aplikace, kterou je možné si stáhnout v Google Play i App Store. Nabízí základní informace a návody na zabezpečení majetku, které si můžete pročítat pohodlně ve svém telefonu a mít je vždy při ruce.

Před samotným odjezdem se ujistěte, že máte všechny vchody zamčené, zavřená veškerá okna a vhodně schovaný klíč. Mezi bezpečné varianty rozhodně nepatří rohožka ani květináč či jiné podobné „schovky“! Nedoporučuje se také zatahovat závěsy či žaluzie, obydlí pak může působit opuštěně. Udělejte tak pouze v případě, že je viditelné jeho vybavení a mohlo by přilákat zloděje. Dále se ujistěte, že pachatel nemá možnost skrze poštovní schránku nebo kukátko pozorovat, jestli je někdo uvnitř.



Pokud se stane, že se vrátíte z dovolené a budete mít podezření, že došlo ke vloupání – budou například porušené dveře či okna – ihned zavolejte policii na linku 158, do obydlí nevstupujte a na nic nesahejte. Dostatek stop může totiž napomoci k úspěšnému objasnění trestného činu a dopadení pachatele.

nprap. Mgr. Lucie Kostečková

tisková mluvčí PČR

20. června 2019

vytisknout e-mailem