Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na cizí verandu si chodil pro jídlo

MOSTECKO - Policisté mu sdělili podezření; Z rozhodnutí úřadů si nic nedělá.

Litvínovští policisté v těchto dnech sdělili podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody 30letému muži. Ustanovili ho jako osobu, která měla několikrát vniknout na cizí pozemek. Litvínovan zjištění policistů nepopíral a k činům se doznal. Od období kolem Vánoc a v lednu si dle svého vyjádření měl opakovaně na verandu domu chodit pro jídlo, které tam majitelé ukládali. V prosinci si měl z místa odnést cukroví, které údajně snědl. K snědku si tam měl brát průběžně i brambory a cibuli. Jednou si měl „přibalit“ i basu piv. Pro jídlo se prý vydával v nočních hodinách po přelezení plotu. Věc je nadále v šetření ve zkráceném přípravném řízení.

Dalším, kdo si z rozhodnutí úřadů zřejmě nic nedělá, je podle litvínovských policistů 37letý muž. Toho strážci zákona přistihli při řízení vozidla i přesto, že mu to soud až do ledna 2026 zakázal. Kontrolován byl včera v odpoledních hodinách v Lomu. Na obvodním oddělení v Litvínově mu policisté následně předali sdělení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muži z Litvínovska za to nyní hrozí až dvouleté vězení.



por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

24. 2. 2022

