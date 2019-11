Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na chodbě přelepili kukátka

MOST - Dvojice se chtěla vloupat do bytu beze svědků; V autě byla droga, osádka byla nervózní.

Policie v Mostě obvinila z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 33letého muže z Mostu. Ten měl dle kriminalistů z Toxi týmu v ulici Jana Kubelíka prodat koncem července nejméně v jednom případě metamfetamin jiné osobě. Policie přijala oznámení městské policie o tom, že v ulici Jana Kubelíka je podezření na prodej drog. Hlídka zde přistihla osádku vozidla, která se chovala podezřele. Policisté na místě provedli kontrolu vozidla a našli pod koberečkem v zadní části vozu sáček s krystalickou látkou, který měl patřit 33letému Mostečanovi, který tak měl neoprávněně přechovávat 3,52 gramů čistého metamfetaminu pro jiného. Policisté mu kladou za vinu další prodej pervitinu, kterého se měl dopouštět po dobu několika let, když podle kriminalistů měl na různých místech města Mostu prodat nejméně v 200 případech nejméně 30 gramů drogy. Muž je stíhán na svobodě.

Na návštěvě odcizil klíčky od auta a s vozem odjel, má zákaz řízení

Na zákazy zřejmě nedbá 29letý muž z obce na Mostecku. Ten byl v Mostě na návštěvě u známého, kde byl i další muž, kterého neznal. Využil chvilky nepozornosti dvojice a ze stolu měl odcizit nepozorovaně klíčky od vozidla neznámého muže. Vozidlo následně užil k jízdě, ač má od soudu vydán zákaz řízení všech motorových vozidel. Vůz nechal týž den odstavený v jiné ulici, kde bylo auto odtaženo z důvodu čištění komunikace. Policie muže obvinila z přečinů neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody, kde se odpykává jiný trest.

Kukátka u dveří přelepili, filutové skončili ve vazební věznici

Policie v Mostě objasnila tři případy krádeží vloupáním. Těch se měli dopustit dva Mostečané ve věku 24 a 31 let. Dvojice se měla v září vloupat ve Velebudicích v jednom objektu do firemní jídelny, kde z odloženého batohu měla odcizit peněženku s doklady a hotovostí. Ve stejný den měli muži vniknout do domu v ulici Budovatelů, kde vykopli u vchodu vstupní dveře a následně se pokusili násilím dostat do bytu, kde nejprve zazvonili. Podnikavci u dalších bytů na patře přelepili dveřní kukátka. Muže vyrušil obyvatel domu a dvojice se raději přesunula do vyššího patra. O pár dnů později v noční době se dvojice vloupala v centru Mostu do komerční budovy a z jedné kanceláře měla odcizit 12 telefonů. Celkem muži napáchali škodu za více než 44 tisíc korun. Vyšetřovatel dvojici obvinil z přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Oba již byli v posledních třech letech pro trestnou činnost odsouzeni. Soud v Mostě vzal oba obviněné do vazby. Odcizené věci nebyly zajištěny.

Most 1. listopadu 2019

nprap. Ludmila Světláková

