Žádal o uspokojení

BRNO: Pátráme po totožnosti muže na záznamu.

Nepříjemný zážitek si z cesty vlakem z Brna do Břeclavi odnáší ještě neplnoletá dívka. Při jízdně nočním rychlíkem si k ní do kupé přisedl neznámý muž a pokoušel se s ní navázat rozhovor. Při tom ji požádal, jestli by jej za finanční odměnu orálně neuspokojila. To dívka rozhodně odmítla. Muže to však neodradilo a začal se v její přítomnosti uspokojovat sám. Vystrašená dívka z kupé utekla, muž se ji naštěstí nepokusil nijak zadržet. K incidentu došlo 22. prosince minulého roku. Policistům se podařil zajistit kamerový záznam z nádraží v Břeclavi, v době po příjezdu uvedeného vlaku. Na něm je zachycen muž, jehož vzhled odpovídá popisu od poškozené. Uvedený muž měl na sobě černou bundu, modré rifle a hodně naplněný černý batoh. Je možné, že se jedná o cizince, muž sice mluvil česky, ale s východním přízvukem. Pokud jej poznáváte, dejte nám to vědět na lince 158.

Podobnou událostí se zabývají i jihočeští policisté.

nprap. David Chaloupka, 5. března 2021

