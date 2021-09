Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na cestu se posilnil alkoholem

KOLÍNSKO – Nadýchal přes jedno promile.

V neděli 5. září, krátce po deváté hodině ranní, zastavili policisté z oddělení hlídkové služby v ulici Ovčárecká v Kolíně osobní vozidlo Škoda Octavia. Řidiče na místě ztotožnili jako 33letého muže. Jeho vyzvali k podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, kdy přístroj mu naměřil pozitivní výsledek s hodnotou více než 1,2 promile.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což 33letému muži hrozí až jeden rok za mřížemi.

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbáním se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.



Zkrátka alkohol za volant NEPATŘÍ!

Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

6. září 2021

vytisknout e-mailem