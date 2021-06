Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na čerpací stanici se nacházel podezřelý předmět

BORSKO – Přivolaný policejní pyrotechnik, který balíček otevřel za pomoci pyrotechnického robota, zjistil, že se jedná o záznamové zařízení.

Na konci minulého týdne odložili borští policisté případ nebezpečného vyhrožování, kterým se zabývali od počátku května letošního roku, kdy jim obsluha benzinové čerpací stanice oznámila, že nalezla u čerpací stanice jí neznámé elektrické zařízení, ze kterého vedly dráty do igelitového balíčku. Na čerpací stanici se dostavila policejní hlídka, která po prohlídce místa i podezřelého předmětu, přivolala policejního pyrotechnika. Ten za použití pyrotechnického robota balíček rozbalil. V něm se nacházela powerbanka, která při otevírání vzplála, a záznamové zařízení, na které byla skrze kabel nainstalována malá kamera, která byla ukryta poblíž. Následně policisté při provedeném šetření zjistili, že celé zařízení nainstaloval pracovník společnosti zajišťující dodávání paliv do čerpací stanice poté, co se na firmu obrátil její zákazník a požádal o spolupráci v souvislosti s možnými krádežemi paliva ze strany řidičů nákladních vozidel, kteří při tankování do kamionu, čerpají pohonné hmoty i do připravených kanystrů. Provozovatelku ani další zaměstnance čerpací stanice z taktických důvodů o tomto kroku nikdo neinformoval. Vzhledem k tomu, že se celá situace takto vysvětlila a nebylo dáno podezření ze spáchání jakéhokoli protiprávního jednání, borští policisté věc odložili.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 6. 2021

